Из-за непрофессиональной олигархической власти Украина пострадает от COVID-19 едва ли не больше всех в мире, - Княжицкий

15 апреля, 2020, 08:46

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что прогнозируемое падение экономики Украины окажется одним из крупнейших в мире из-за действий действующей власти

Об этом Княжицкий написал в Facebook.

"МВФ утверждает, что Украина пострадает от COVID 19 из-за экономических убытков едва ли не больше всех в мире. Вместо запланированного роста в 3,5 процента МВФ планирует падение в 7,7 процента ВВП. Прогнозы роста не выполняются уже давно. В январе впервые с 2016 года ВВП Украины сократился на 0,5 процента. и это до введения карантина и распространения пандемии! А как было раньше? в 2018 ВВП вырос на 3,3 процента, хотя бюджет рассчитывался исходя из роста в 3 процента. Наш государственный бюджет был рассчитан еще правительством Гончарука на рост в 3,7% роста ВВП!!! В новом, измененном бюджете запланировано уже падение на 3,9 процента. Но прогноз падения - 7,7 процента!" - написал Княжицкий.

Народный депутат отметил, что Украина пострадает даже сильнее, чем страны-экспортеры нефти, которые кроме потерь из-за карантина испытывают еще и потери из-за падения цены на нефть.

"Мировое падение в этом году составит 3 процента. США потеряют 5,9 процента, Россия 5,5 процента. Почему же Россия и США, которые кроме карантина теряют от падения цен на нефть, пострадают меньше украинской экономики? А что у западных соседей? Тоже падение, но меньше, чем у нас. Экономика Польши, по прогнозу МВФ, упадет на 4,6 процента. Почему же Украина при одном из самых маленьких в мире количестве зарегистрированных болезней будет иметь одно из крупнейших падений экономик? Из-за непрофессиональной безответственной олигархической власти. Конец эпохи бедности, так сказать", - написал Княжицкий.

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