Из Украины пытались вывезти аланский меч и топоры времен Киевской Руси

15 апреля, 2020, 18:40

Из Украины пытались вывезти старинные археологические образцы под видом предметов для настенного декора

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни Гостаможслужбы.

"Предметы археологии - аланский меч и топоры времен Киевской Руси обнаружены киевскими таможенниками в почтовых отправлениях. С одной столичной адреса в двух посылках отправлялись в Германии и Великобритании, согласно декларации," реплики для настенного декора ". Предметы были плотно обмотаны фольгой и полиэтиленовой пленкой и визуально совсем не были похожи на заявленные реплики. Чтобы определить их ценность и происхождение, таможенники направили обнаруженное на экспертизу в Национальный музей истории Украины ", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, мечи такого типа изготавливали в IV-V веке, а топоры относятся к эпохе Киевской Руси XI-XIII веков. Все три предмета археологии имеют историческую и культурную ценность и не могут вывозиться за пределы территории Украины.

На декларантов составлены протоколы об недекларирование товаров и взыскание штрафа в размере 100% от их стоимости.

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