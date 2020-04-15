Индия выделила Украине 30 тыс. таблеток для борьбы с коронавирусом, - Кулеба
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
"Я хочу выразить искреннюю благодарность индийскому правительству за помощь. Даже несмотря на запрет экспорта гидроксихлорохина за границу, наши индийские друзья приняли это важное для Украины решение", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Решению предшествовала встреча Кулебы с послом Индии в Украине Партхой Сатпатхи в начале апреля.
Когда препарат прибудет в Украину, его в дальнейшем получит Министерство здравоохранения страны, распределит лекарства среди медицинских учреждений.
В МИД напомнили, что МЗ Украины включил гидроксихлорохин в протокол лечения больных коронавирусом.
В Министерстве здравоохранения отмечают, что препарат не рассчитан для самолечения и может применяться только по решению врачей. Эффективность препаратов гидроксихлорохина в лечении больных COVID-19 пока тщательно изучается во многих странах, включая США и странах ЕС.
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