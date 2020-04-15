Вятрович о вызове в ГБР из-за организацию форума о Голодоморе: инкриминируют злоупотребление властью и растрату государственных средств

15 апреля, 2020, 13:09

Нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович вызван в ГБР в качестве свидетеля по делу организации форума о Голодоморе

Об этом народный депутат от "ЕС" и бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV .

"Сама идея того, что открыто такое производство и меня вызывают в качестве свидетеля, свидетельствует о том, что есть желание запугать людей, которые занимались вопросом Голодомора", - прокомментировал депутат.

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Вятрович рассказал, что еще в декабре, после того, как он стал нардепом, нардеп "слуга" Максим Бужанский подал заявление в ГБР. По мнению Бужанского, Вятрович потратил деньги на пир в честь Голодомора. Международный форум до 85 годовщины голодомора Вятрович организовывал в качестве председателя Института национальной памяти Украины в 2018 году.

"Я не ожидал, что такой абсурдный повод будет использовано ГБР. К сожалению, ГБР решило воспользоваться этим поводом для дальнейшего развертывания репрессий против оппозиции и инкриминируют мне злоупотребление властью и растрату государственных средств".

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