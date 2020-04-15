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Espreso.tvОбществоВ ВСУ коронавирусом заразились уже 23 военных, за сутки - 4 новых случая

В ВСУ коронавирусом заразились уже 23 военных, за сутки - 4 новых случая


фото: reuters
Утром 15 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 23 случая заболевания COVID-19, из них 1 человек выздоровел и 1 - умер

Об этом сообщило командование Медсил ВСУ в Facebook.

На изоляции находятся 307 человек.

За сутки подтверждено 4 новых случая заболевания COVID-19:

У военнослужащих Житомирского гарнизона, с 8 апреля находился на изоляции в связи с контактом больным лицом. Вчера его госпитализировали в инфекционное отделение военного госпиталя. Состояние здоровья удовлетворительное;

У военнослужащего Одесского гарнизона, который с 9 апреля находится на лечении с пневмонией. Состояние средней степени тяжести.

У военнослужащего Винницкого гарнизона, находившегося на самоизоляции с 11 апреля из-за контакта с инфицированным лицом. Состояние здоровья удовлетворительное. Продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

У военнослужащего Хмельницкого гарнизона, который с 7 апреля находится в Черновицкой областной клинической больницы с подозрением на COVID-19. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение.

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