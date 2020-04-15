В ВСУ коронавирусом заразились уже 23 военных, за сутки - 4 новых случая
Об этом сообщило командование Медсил ВСУ в Facebook.
На изоляции находятся 307 человек.
За сутки подтверждено 4 новых случая заболевания COVID-19:
У военнослужащих Житомирского гарнизона, с 8 апреля находился на изоляции в связи с контактом больным лицом. Вчера его госпитализировали в инфекционное отделение военного госпиталя. Состояние здоровья удовлетворительное;
У военнослужащего Одесского гарнизона, который с 9 апреля находится на лечении с пневмонией. Состояние средней степени тяжести.
У военнослужащего Винницкого гарнизона, находившегося на самоизоляции с 11 апреля из-за контакта с инфицированным лицом. Состояние здоровья удовлетворительное. Продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.
У военнослужащего Хмельницкого гарнизона, который с 7 апреля находится в Черновицкой областной клинической больницы с подозрением на COVID-19. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение.
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