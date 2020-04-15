В Украине ожидается кратковременное потепление, - синоптик Наталья Диденко

15 апреля, 2020, 13:47

В четверг, 16 апреля, днем температура воздуха прогреется до +15 ... + 20 ° C, но по всей территории страны ожидается порывистый ветер

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в эфире Еспресо.TV .

"Завтра атмосферный фронт, который принес в Украину не только дожди, не только усиление ветра, не только существенное похолодание, но даже этот неуместный снег, покинет территорию Украины. Температура воздуха завтра кратковременно существенно повысится. В Украине снова возродятся недавние +15 .. . + 20 ° C, но на фоне порывистого к сильному ветру ", - сообщила Наталья Диденко.

Синоптик отметила, что 16 апреля влажная погода будет преобладать лишь местами, на севере и северо-востоке.

В Киеве также ожидается ощутимое потепление, но штормовой ветер будет мешать почувствовать такое тепло.

"В Киеве завтра также ожидается ощутимое потепление до +16 ... + 18 ° C. Но штормовой ветер будет мешать почувствовать вот такое тепло. В Киеве есть вероятность увеличения облачности завтра и, возможно, местами небольшой дождь. Существенных осадков не предвидится", - отметила Диденко.

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