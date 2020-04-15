В Украине от коронавируса умерли 7 медиков, - ЦОС
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Центра общественного здоровья.
"Восемь человек из числа умерших имели в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов и только в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Среди умерших 7 медицинских работников", - говорится в сообщении.
Средняя продолжительность болезни от начала появления симптомов до момента смерти составила 12 суток. Все умершие имели положительный результат ПЦР-теста.
Всего в Украине от коронавируса умерли уже 98 человек, 79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.
Сейчас показатель смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,9%.
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