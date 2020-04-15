В Украине от коронавируса умерли 7 медиков, - ЦОС

15 апреля, 2020, 07:55

В числе умерших от осложнений вследствие заражения коронавирусом COVID-19 есть 7 медработников

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Центра общественного здоровья.

"Восемь человек из числа умерших имели в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов и только в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Среди умерших 7 медицинских работников", - говорится в сообщении.

Средняя продолжительность болезни от начала появления симптомов до момента смерти составила 12 суток. Все умершие имели положительный результат ПЦР-теста.

Всего в Украине от коронавируса умерли уже 98 человек, 79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

Сейчас показатель смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,9%.

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