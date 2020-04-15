В Украине низкий уровень заболевания COVID 19, а МВФ прогнозирует нам наибольшее падение ВВП, это приговор непрофессиональному правлению Зеленского, - Княжицкий

15 апреля, 2020, 14:20

Из-за непрофессиональной и безответственной власти украинская экономика будет иметь едва не самые большие в мире убытки

Об этом написал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий на своей странице в социальной сети Facebook , комментируя прогноз МВФ.

"Наконец приходит обещанный Зеленским конец эпохи бедности! МВФ утверждает, что Украина пострадает от COVID 19 из-за экономических убытков едва ли не больше всего в мире. Вместо запланированного роста в 3,5 процента МВФ планирует падение в 7,7 процента ВВП. Прогнозы роста не выполняются уже давно. В январе впервые с 2016 года ВВП Украины сократился на 0,5 процента. И это до введения карантина и распространение пандемии! А как было раньше? в 2018 ВВП вырос на 3,3 процента, хотя бюджет рассчитывался, исходя из роста в 3 процента. Наш государственный бюджет был рассчитан еще правительством Гончарука на рост в 3,7% роста ВВП. В новом, измененном бюджете, запланировано уже падение на 3,9 процента. Но прогноз падения - 7,7 процента ", - написал Княжицкий.

"Мировое падение в этом году составит 3 процента. США потеряют 5,9 процента. Почему же США, которые кроме карантина теряют от падения цен на нефть, пострадает меньше украинской экономики? Потому что профессиональное правительство. А что у западных соседей? Тоже падения, но меньше, чем у нас. Экономика Польши по прогнозу МВФ упадет на 4,6 процента. Они от падения цен на энергоносители не зависят. Почему же Украина при одной из самых маленьких в мире количеств зарегистрированных болезней будет иметь одно из крупнейших падений экономик? Из-за непрофессиональной безответственной олигархической власти. Конец эпохи бедности, так сказать ", - иронизирует Княжицкий.