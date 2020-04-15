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Espreso.tvОбществоВ Украине на 22% возросло количество официально зарегистрированных безработных

В Украине на 22% возросло количество официально зарегистрированных безработных


фото: reuters
Безработица в Украине в марте 2020 года выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

Об этом сообщает Liga.Финансы со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

Отмечается, что по состоянию на 13 апреля в Государственной службе занятости зарегистрировано 387 500 человек, из них 71 400 - стали на учет в период всеукраинского карантина.

"Уровень безработицы в 2020 году составит 9,4%, вместо 8,1% прогнозируемых ранее", - добавили в Госслужбе занятости.

В ведомстве добавили, что во время карантина получить статус безработного стало проще - выплата помощи по безработице начинается с первого дня регистрации.

Размер минимальной помощи на период карантина повысили с 650 грн до 1000 грн. Максимальная помощь составляет 1800 грн.

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