В Украине на 22% возросло количество официально зарегистрированных безработных
Об этом сообщает Liga.Финансы со ссылкой на данные Государственной службы занятости.
Отмечается, что по состоянию на 13 апреля в Государственной службе занятости зарегистрировано 387 500 человек, из них 71 400 - стали на учет в период всеукраинского карантина.
"Уровень безработицы в 2020 году составит 9,4%, вместо 8,1% прогнозируемых ранее", - добавили в Госслужбе занятости.
В ведомстве добавили, что во время карантина получить статус безработного стало проще - выплата помощи по безработице начинается с первого дня регистрации.
Размер минимальной помощи на период карантина повысили с 650 грн до 1000 грн. Максимальная помощь составляет 1800 грн.
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