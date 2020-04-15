 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Тернополе усилили карантинные ограничения: запретили продавать весовое мороженое

В Тернополе усилили карантинные ограничения: запретили продавать весовое мороженое


фото: reuters
В Тернополе усилили карантинные ограничения, введенные из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.

Заседание штаба состоялось 15 апреля, по его итогам в Тернополе:

- запретили массово посещать кладбища на территории Тернопольской общины и проводить поминальные службы.

- запретили продавать весовое мороженое, напитки на разлив (квас, газированные, охладительные и другие напитки) через мелкорозничную торговлю.

- запретили работать пунктам приема вторсырья (макулатура, стекло, пластик, металлолом).

- запретили также уличные автоматы самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков.

Владельцев банкоматов, водоматов, терминалов и платежных киосков обязали убирать не менее двух раз в день и провести дезинфекцию.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать