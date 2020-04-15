В Тернополе усилили карантинные ограничения: запретили продавать весовое мороженое
Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.
Заседание штаба состоялось 15 апреля, по его итогам в Тернополе:
- запретили массово посещать кладбища на территории Тернопольской общины и проводить поминальные службы.
- запретили продавать весовое мороженое, напитки на разлив (квас, газированные, охладительные и другие напитки) через мелкорозничную торговлю.
- запретили работать пунктам приема вторсырья (макулатура, стекло, пластик, металлолом).
- запретили также уличные автоматы самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков.
Владельцев банкоматов, водоматов, терминалов и платежных киосков обязали убирать не менее двух раз в день и провести дезинфекцию.
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