В Тернополе усилили карантинные ограничения: запретили продавать весовое мороженое

15 апреля, 2020, 15:37

В Тернополе усилили карантинные ограничения, введенные из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.

Заседание штаба состоялось 15 апреля, по его итогам в Тернополе:

- запретили массово посещать кладбища на территории Тернопольской общины и проводить поминальные службы.

- запретили продавать весовое мороженое, напитки на разлив (квас, газированные, охладительные и другие напитки) через мелкорозничную торговлю.

- запретили работать пунктам приема вторсырья (макулатура, стекло, пластик, металлолом).

- запретили также уличные автоматы самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков.

Владельцев банкоматов, водоматов, терминалов и платежных киосков обязали убирать не менее двух раз в день и провести дезинфекцию.

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