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Espreso.tvОбществоВ Нафтогазе объяснили детали новых требований к Газпрому на $ 17,3 млрд

В Нафтогазе объяснили детали новых требований к Газпрому на $ 17,3 млрд


фото: nv.ua
В НАК "Нафтогаз Украины" рассказали детали о потенциальных претензиях компании к Газпрому на $ 17,3 млрд в новых арбитражах

Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

По его словам, дополнительные претензии Нафтогаза к Газпрому в размере $ 17,3 млрд состоят из суммы сразу нескольких исков и обращений украинской компании в антимонопольные органы ЕС и международных арбитражей.

По словам Витренко, претензии со стороны Нафтогаза должны заставить российскую компанию пойти на определенные уступки. В частности, речь может идти о:

  • предоставлении возможности покупателям газа получать его на границе Россия-Украина;

  • снятии ограничения на транзит газа из Средней Азии;

  • "Свопы" независимым соискателям газа в России для экспорта их топлива через Газпром;

"Это уже не говоря о чувствительности темы компенсаций за Росукрэнерго", - добавил Витренко.

По словам исполнительного директора компании, новые обращения к Газпрому возможны в пределах подписанного в конце 2019 года транзитного контракта. Известно, что наблюдательный совет Нафтогаза примет решение относительно плана по взысканию с Газпрома $ 17,3 млрд в четверг, 16 апреля.

Напомним, в начале апреля Витренко заявил, что Нафтогаз оценил новые требования к Газпрома в $ 17,3 млрд. Ранее Витренко заявил, что прежде чем обращаться к арбитражам, Нафтогаз будет пытаться обсудить получение этой компенсации с Газпромом.

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