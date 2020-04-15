В Кировоградской области за сутки обнаружили почти полсотни инфицированных Covid-19 - ОГА
Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает пресс-служба Кировоградской ОГА.
"Всего с 27 марта методом ПЦР-тестирование проверили 1111 жителей области. Из них лабораторно подтвержденными оказались 192 случая. Только за минувшие сутки специалисты обследовали 195 контактных лиц. Из них у 48 человек обнаружили коронавирус", - отметил Балонь.
Глава ОГА отметил, что большая часть инфицированных коронавирусом в Кировоградской имеют легкий и бессимптомное течение болезни. Из числа инфицированных - семеро детей и 74 медработников.
"Количество выявленных инфицированных в области, на 15 апреля составляет 192 человек, не должно пугать. Наоборот, это свидетельствует о налаженной работе сферы здравоохранения и непосредственно специалистов, которые оперативно диагностируют людей с подозрениями на COVID-19", - подчеркнул Балонь.
- Напомним, у 56-летнего мужчины, который скончался во Львовской области, ПЦР-анализы с третьей попытки подтвердили заболевание коронавирусом.
- 15 апреля среди военнослужащих Государственной пограничной службы Украины зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.
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