В Кировоградской области за сутки обнаружили почти полсотни инфицированных Covid-19 - ОГА

15 апреля, 2020, 18:24

На Кировоградщине за сутки зарегистрировали 48 случаев заболевания COVID-19. Рост количества выявленных инфицированных обусловлен увеличением количества проведенных ПЦР-исследований

Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает пресс-служба Кировоградской ОГА.

"Всего с 27 марта методом ПЦР-тестирование проверили 1111 жителей области. Из них лабораторно подтвержденными оказались 192 случая. Только за минувшие сутки специалисты обследовали 195 контактных лиц. Из них у 48 человек обнаружили коронавирус", - отметил Балонь.

Глава ОГА отметил, что большая часть инфицированных коронавирусом в Кировоградской имеют легкий и бессимптомное течение болезни. Из числа инфицированных - семеро детей и 74 медработников.

"Количество выявленных инфицированных в области, на 15 апреля составляет 192 человек, не должно пугать. Наоборот, это свидетельствует о налаженной работе сферы здравоохранения и непосредственно специалистов, которые оперативно диагностируют людей с подозрениями на COVID-19", - подчеркнул Балонь.

Напомним, у 56-летнего мужчины, который скончался во Львовской области, ПЦР-анализы с третьей попытки подтвердили заболевание коронавирусом.

15 апреля среди военнослужащих Государственной пограничной службы Украины зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.

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