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Espreso.tvОбществоВ Киеве взорвали банкомат ПриватБанка, расположенный в супермаркете

В Киеве взорвали банкомат ПриватБанка, расположенный в супермаркете

Ночью 15 апреля в Киеве прогремел взрыв в помещении продуктового магазина по ул. Владимира Покотило, 7

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Около 03:00 неизвестные злоумышленники взорвали банкомат ПриватБанка, расположенный в супермаркете "Фора".

К счастью, пострадавших в результате взрыва нет.

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