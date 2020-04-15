В Киеве взорвали банкомат ПриватБанка, расположенный в супермаркете
15 апреля, 2020, 12:05
Ночью 15 апреля в Киеве прогремел взрыв в помещении продуктового магазина по ул. Владимира Покотило, 7
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Около 03:00 неизвестные злоумышленники взорвали банкомат ПриватБанка, расположенный в супермаркете "Фора".
К счастью, пострадавших в результате взрыва нет.
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