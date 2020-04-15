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Espreso.tvОбществоВ Киеве планируют установить 10 пунктов приема использованных масок и перчаток

В Киеве планируют установить 10 пунктов приема использованных масок и перчаток


фото: reuters
Депутат Киевсовета Константин Яловой сообщил, что в Киеве могут появиться 10 пунктов приема использованных масок и перчаток

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Планируется уже в ближайшее время установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты - в каждом районе Киева", - написал Яловой.

По его словам, горожане смогут сдавать использованные маски и перчатки. Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать - с соблюдением санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством. Этим будут заниматься специализированные компании, имеющие лицензии и оборудование.

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