В Киеве планируют установить 10 пунктов приема использованных масок и перчаток
15 апреля, 2020, 16:21
Депутат Киевсовета Константин Яловой сообщил, что в Киеве могут появиться 10 пунктов приема использованных масок и перчаток
Об этом он написал на странице в Facebook.
"Планируется уже в ближайшее время установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты - в каждом районе Киева", - написал Яловой.
По его словам, горожане смогут сдавать использованные маски и перчатки. Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать - с соблюдением санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством. Этим будут заниматься специализированные компании, имеющие лицензии и оборудование.
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