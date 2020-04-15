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Espreso.tvСпортВ Германии могут досрочно завершить футбольный сезон

В Германии могут досрочно завершить футбольный сезон


фото: Getty Images
Правительство Германии ввело запрет на проведение в стране массовых мероприятий до 31 августа из-за пандемии коронавируса, что ставит под угрозу завершение Бундеслиги

Об этом сообщает журналист Bild Пауль Ронцхаймер в Twitter.

Судьба чемпионата должна решиться в ходе видеоконференции представителей клубов Бундеслиги 23 апреля. Во время онлайн-собрания будет рассмотрен вариант проведения матчей при пустых трибунах, или досрочное завершение чемпионата.

На момент остановки Бундеслиги, в турнирной таблице чемпионата Германии на первой строчке находится мюнхенская "Бавария".

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