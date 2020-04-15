В Германии могут досрочно завершить футбольный сезон
15 апреля, 2020, 20:44
Правительство Германии ввело запрет на проведение в стране массовых мероприятий до 31 августа из-за пандемии коронавируса, что ставит под угрозу завершение Бундеслиги
Об этом сообщает журналист Bild Пауль Ронцхаймер в Twitter.
Судьба чемпионата должна решиться в ходе видеоконференции представителей клубов Бундеслиги 23 апреля. Во время онлайн-собрания будет рассмотрен вариант проведения матчей при пустых трибунах, или досрочное завершение чемпионата.
На момент остановки Бундеслиги, в турнирной таблице чемпионата Германии на первой строчке находится мюнхенская "Бавария".
BREAKING: Bund und Länder beschließen: Großveranstaltungen werden bis mindestens 31. August verboten!- Paul Ronzheimer (@ronzheimer) April 15, 2020
- 24 марта стало известно, что "Бавария" хочет приобрести вратаря "Барселоны" Марк-Андре Тер Штегена.
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