В Днепре пациент с COVID-19 умер после операции
15 апреля, 2020, 15:46
Госпитализированный 12 апреля мужчина умер в раннем послеоперационном периоде
Об этом сообщается на странице 21-й клинической больницы города Днепра в Facebook.
65-летний мужчина с диагнозом COVID-19 был доставлен в 21-ю инфекционную больницу 12 апреля.
В связи с развитием острого процесса и необходимостью хирургического вмешательства, пациент в тяжелом состоянии был переведен в городскую больницу № 16, где по жизненным показаниям и согласия пациента было выполнено оперативное вмешательство.
В раннем послеоперационном периоде у пациента констатирована смерть.
"Причина смерти пока уточняется", - отметили врачи.
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