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Espreso.tvОбществоВ Днепре пациент с COVID-19 умер после операции

В Днепре пациент с COVID-19 умер после операции


фото: reuters
Госпитализированный 12 апреля мужчина умер в раннем послеоперационном периоде

Об этом сообщается на странице 21-й клинической больницы города Днепра в Facebook.

65-летний мужчина с диагнозом COVID-19 был доставлен в 21-ю инфекционную больницу 12 апреля.

В связи с развитием острого процесса и необходимостью хирургического вмешательства, пациент в тяжелом состоянии был переведен в городскую больницу № 16, где по жизненным показаниям и согласия пациента было выполнено оперативное вмешательство.

В раннем послеоперационном периоде у пациента констатирована смерть.

"Причина смерти пока уточняется", - отметили врачи.

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