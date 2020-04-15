В Черновицкой области сотрудник ГФС заразился коронавирусом

15 апреля, 2020, 22:13

В Черновицкой области у сотрудника Государственной фискальной службы лабораторно подтвердили заражение коронавирусом

Об этом сообщил начальник Главного управления ГФС в Черновицкой области Михаил Сеничак в Facebook.

"Несмотря на то, что с первых дней распространения COVID-19 в Черновицкой области мы приняли соответствующие меры и перешли на особый режим работы, после двух отрицательных результатов третий тест подтвердил заболевание у сотрудника ГУ ДФС в Черновицкой области", - отметил Сеничак.

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