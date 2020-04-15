 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Британии от коронавируса выздоровела 106-летняя женщина

В Британии от коронавируса выздоровела 106-летняя женщина

В Великобритании 106-летняя Конни Титчен вылечилась от нового коронавируса

Об этом сообщает Sky News .

"106-летнюю женщину, которую считают старейшим пациентом в Великобритании, который излечился от коронавируса, выписали из больницы", - говорится в сообщении.

Конни Титчен, которая пережила две мировые войны в 20 веке, в прошлом месяце была госпитализирована с подозрением на пневмонию. Однако позже у нее диагностировали коронавирус.

Женщине хватило три недели для полного выздоровления, после чего ее выписали из больницы в городе Бирмингем.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать