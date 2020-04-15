В Британии от коронавируса выздоровела 106-летняя женщина
15 апреля, 2020, 21:32
В Великобритании 106-летняя Конни Титчен вылечилась от нового коронавируса
Об этом сообщает Sky News .
"106-летнюю женщину, которую считают старейшим пациентом в Великобритании, который излечился от коронавируса, выписали из больницы", - говорится в сообщении.
Конни Титчен, которая пережила две мировые войны в 20 веке, в прошлом месяце была госпитализирована с подозрением на пневмонию. Однако позже у нее диагностировали коронавирус.
Женщине хватило три недели для полного выздоровления, после чего ее выписали из больницы в городе Бирмингем.
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