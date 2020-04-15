В Бельгии разработали 3D-маску, которая может заменить аппарат искусственной вентиляции легких

15 апреля, 2020, 11:40

Бельгийская компания напечатала на ЗD-принтере маску, которая может заменить аппарат искусственной вентиляции легких

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Business Insider.

"Бельгийская компания Materialise разработала кислородную ЗD-маску, которая сможет сократить время, в течение которого пациент подключен к ИВЛ", - говорится в сообщении.

Маска присоединяется напрямую к оборудованию для подачи смеси газа вместо аппарата искусственной вентиляции легких.

Сейчас кислородная маска проходит процесс тестирования и ожидает соответствующие разрешения в США и Европе.