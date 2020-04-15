Устал смотреть матчи, которым 14 лет: Трамп хочет восстановить в США спортивные соревнования
Об этом сообщает The Hill в twitter.
По словам Трампа, он намерен обсудить прекращение паузы в турнирах с комиссарами основных лиг - бейсбольной, баскетбольной, хоккейной и по американскому футболу.
"Наш спорт надо вернуть. Я устал смотреть бейсбол, которому 14 лет. Мы с нетерпением ждем возможности пообщаться с лидерами отрасли, чтобы узнать, как восстановить то, что недавно было крупнейшей экономикой в мире", - сказал Трамп во время брифинга в Белом доме.
Американские спортивные лиги в марте прервали соревнования из-за пандемии коронавируса.
President Trump: "We have to get our sports back. I'm tired of watching baseball games that are 14 years old." pic.twitter.com/FSUKLHI5U0- The Hill (@thehill) April 14, 2020
- Напомним, УЕФА примет решение по поводу прерванного из-за пандемии коронавируса футбольного сезона 21-22 апреля
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-