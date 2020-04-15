Устал смотреть матчи, которым 14 лет: Трамп хочет восстановить в США спортивные соревнования

15 апреля, 2020, 09:56

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возобновить спортивные соревнования, которые остановили из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает The Hill в twitter.

По словам Трампа, он намерен обсудить прекращение паузы в турнирах с комиссарами основных лиг - бейсбольной, баскетбольной, хоккейной и по американскому футболу.

"Наш спорт надо вернуть. Я устал смотреть бейсбол, которому 14 лет. Мы с нетерпением ждем возможности пообщаться с лидерами отрасли, чтобы узнать, как восстановить то, что недавно было крупнейшей экономикой в мире", - сказал Трамп во время брифинга в Белом доме.

Американские спортивные лиги в марте прервали соревнования из-за пандемии коронавируса.

President Trump: "We have to get our sports back. I'm tired of watching baseball games that are 14 years old." pic.twitter.com/FSUKLHI5U0 - The Hill (@thehill) April 14, 2020

Напомним, УЕФА примет решение по поводу прерванного из-за пандемии коронавируса футбольного сезона 21-22 апреля

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