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Espreso.tvСпортУстал смотреть матчи, которым 14 лет: Трамп хочет восстановить в США спортивные соревнования

Устал смотреть матчи, которым 14 лет: Трамп хочет восстановить в США спортивные соревнования


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возобновить спортивные соревнования, которые остановили из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает The Hill в twitter.

По словам Трампа, он намерен обсудить прекращение паузы в турнирах с комиссарами основных лиг - бейсбольной, баскетбольной, хоккейной и по американскому футболу.

"Наш спорт надо вернуть. Я устал смотреть бейсбол, которому 14 лет. Мы с нетерпением ждем возможности пообщаться с лидерами отрасли, чтобы узнать, как восстановить то, что недавно было крупнейшей экономикой в мире", - сказал Трамп во время брифинга в Белом доме.

Американские спортивные лиги в марте прервали соревнования из-за пандемии коронавируса.

  • Напомним, УЕФА примет решение по поводу прерванного из-за пандемии коронавируса футбольного сезона 21-22 апреля

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