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Espreso.tvОбществоУкраинские аппараты ИВЛ прошли тест качества, в ближайшие недели их развезут по больницам, - ОПУ

Украинские аппараты ИВЛ прошли тест качества, в ближайшие недели их развезут по больницам, - ОПУ


фото: reuters
Согласно выводам анестезиологов, качество аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства соответствует стандартам импортируемого оборудования, поэтому уже в ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы

Об этом шла речь на ежедневной совещании по противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19 в государстве.

Со своей стороны Министерство здравоохранения сообщило, что готово начать онлайн-консультации о пользовании аппаратами ИВЛ. Их будут проводить семь наиболее профессиональных практиков - анестезиологов-реаниматологов. К этому онлайн-курса уже могут подключиться 100 опорных больниц с 242.

"Коммуникации сейчас не может быть много. Каждый врач должен иметь возможность задать вопрос и обсудить возникшую проблему", - сказал президент Зеленский.

Также участники совещания заявили о важности тщательной коммуникации с регионами по обеспечению условий самоизоляции, обсервации прибывающих из-за рубежа, а также контроля за соблюдением карантинных мероприятий в областях.

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