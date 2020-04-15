Украинская теннисистка во время карантина написала песню

15 апреля, 2020, 21:21

Украинская теннисистка Даяна Ястремская заявила, что во время карантина написала собственный трек

Об этом сообщает Суспильне.Спорт в facebook.

По словам второй ракетки Украины, она написала собственный музыкальный трек и пообещала записать его, когда закончится карантин.

"Привыкла к насыщенному ритму, привыкла путешествовать. Сейчас же монотонная жизнь, по сути ты делаешь одно и то же. Но это помогает мне развивать дисциплину и терпение. Никогда еще такого не было, чтобы я так долго не тренировалась. Но я занимаюсь фитнесом у себя дома. Сейчас я пишу свой трек, буду записывать его, когда закончится карантин ", - рассказала Ястремская.

Напомним, 1 апреля Даяна Ястремская объявила о сборе средств на продуктовые наборы для нуждающихся в Одессе.

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