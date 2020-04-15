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Espreso.tvОбществоУкраина переносит введение 65% пошлины на российский уголь на май, - решение правительства

Украина переносит введение 65% пошлины на российский уголь на май, - решение правительства


фото: ap
Кабинет Министров Украины перенес дату введения новых пошлин на импорт российского угля в размере 65% с 15 апреля на 1 мая

Решение об этом Кабмин принял на заседании 15 апреля.

Правительство поручило Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства уточнить перечень видов угля, на которые устанавливается новая пошлина.

Напомним, новые пошлины в размере до 65% на уголь должны были заработать с 15 апреля 2020 года. Под новую пошлину должно было попасть угля, используют производители электроэнергии, то есть теплоэлектростанции.

Сейчас из-за избытка угля на складах в Украине, спрос на него существенно снизился, поэтому ряд крупных угледобывающих предприятий заявили о намерениях закрыть шахты. В частности, о таком намерении сообщил директор компании "ДТЭК" Рината Ахметова. Компания уже решила закрыть "Павлоградуголь", где работает около 30 000 человек.

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