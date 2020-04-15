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Espreso.tvОбществоУкраина не должна соглашаться на эту унизительную "подачку" от Ирана, - Елисеев о предложении признать катастрофу "человеческим фактором"

Украина не должна соглашаться на эту унизительную "подачку" от Ирана, - Елисеев о предложении признать катастрофу "человеческим фактором"


фото: reuters
Украинский дипломат и заместитель главы Администрации президента Порошенко Константин Елисеев резко раскритиковал предложение Ирана признать "человеческой ошибкой" сбивание украинского Boeing в небе над Тегераном

Об этом дипломат Константин Елисееев написал в Twitter.

Он заначив, что "Украина не должна соглашаться на унизительную" подачку "от Ирана".

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По мнению Елисеева, государство в сотрудничестве с партнерами, прежде всего Канадой, усилить давление для проведения беспристрастного расследования, наказания виновных и восстановления справедливости.

"Это дело чести и достоинства!" - подчеркнул Константин Елисеев.

 

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