Украина не должна соглашаться на эту унизительную "подачку" от Ирана, - Елисеев о предложении признать катастрофу "человеческим фактором"

15 апреля, 2020, 13:35

Украинский дипломат и заместитель главы Администрации президента Порошенко Константин Елисеев резко раскритиковал предложение Ирана признать "человеческой ошибкой" сбивание украинского Boeing в небе над Тегераном

Об этом дипломат Константин Елисееев написал в Twitter.

Он заначив, что "Украина не должна соглашаться на унизительную" подачку "от Ирана".

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По мнению Елисеева, государство в сотрудничестве с партнерами, прежде всего Канадой, усилить давление для проведения беспристрастного расследования, наказания виновных и восстановления справедливости.

"Это дело чести и достоинства!" - подчеркнул Константин Елисеев.

https://t.co/6GgAPjRSwo Украина не должна соглашаться на эту унизительную «подачку» от Ирана. Есть в сотрудничестве с партнерами, прежде всего Канадой, усилить давление для проведения беспристрастного расследования, наказания виновных, восстановление справедливости. Это дело чести и достоинства! - Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) April 15, 2020

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