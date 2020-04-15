Украина не должна соглашаться на эту унизительную "подачку" от Ирана, - Елисеев о предложении признать катастрофу "человеческим фактором"
Об этом дипломат Константин Елисееев написал в Twitter.
Он заначив, что "Украина не должна соглашаться на унизительную" подачку "от Ирана".
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По мнению Елисеева, государство в сотрудничестве с партнерами, прежде всего Канадой, усилить давление для проведения беспристрастного расследования, наказания виновных и восстановления справедливости.
"Это дело чести и достоинства!" - подчеркнул Константин Елисеев.
https://t.co/6GgAPjRSwo Украина не должна соглашаться на эту унизительную «подачку» от Ирана. Есть в сотрудничестве с партнерами, прежде всего Канадой, усилить давление для проведения беспристрастного расследования, наказания виновных, восстановление справедливости. Это дело чести и достоинства!- Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) April 15, 2020
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