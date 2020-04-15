Украина может обсуждать с Ираном "компенсации в обмен на отказ от исков", - нардеп "слуга" Мережко

15 апреля, 2020, 19:12

Глава комитета ВР по внешней политике Александр Мережко считает, что Украина может обсуждать с Ираном выплату компенсаций погибшим в авиакатастрофе самолета МАУ 8 января и предоставление доступа к бортовым самописцам в обмен на отказ родственников погибших от исков

Об этом Александр Мережко заявил в комментарии "Радио Свобода".

"Такая практика насколько я знаю, существует, если посмотреть, как решались вопросы с другими авиакатастрофами. Например, в 1988 году, когда американцы случайно сбили иранский лайнер. Там все решалось путем переговоров, и была предложена единая фиксированная сумма компенсаций. И это вполне нормально. Поскольку путем переговоров можно получить большую сумму, чем через судебные иски. Поскольку есть, например, Монреальская конвенция, которая устанавливает верхнюю границу компенсации ", - сказал депутат Мережко.

Читайте также: Украина не должна соглашаться на эту унизительную "подачку" от Ирана, - Елисеев о предложении признать катастрофу "человеческим фактором"

По словам Александра Мережко, если Украина не согласится на подобный компромисс, то родственникам погибших пассажиров придется столкнуться с трудностями. Например, идти в суды, которые, скорее всего, пройдут в Иране, по иранскому законодательству. Однако, по словам главы внешнеполитического комитета, такие предложения иранской стороны, если их официально подтвердят, должны оценивать прежде юристы из авиационного права, украинские дипломаты, а также президент и секретарь СНБО, ответственные за такие переговоры.

"Это нормальная практика, нормальная дипломатия, здесь никакой "зрады" нет. Сторонам надо договариваться. Это конституционная прерогатива не парламенту, а президента и МИД, и законодательная ветвь сюда не должна вмешиваться. Надо отдать это нашей дипломатии, именно она несет за эту работу ответственность ", - добавил он.

Главной целью этих переговоров глава комитета ВР назвал получение максимальной компенсации семьями погибших украинцев.

По словам Александра Мережко, меморандумы о взаимопонимании в основном не требуют ратификации в парламенте, поскольку они не меняют национального законодательства, а является политической договоренностью.

Напомним, сегодня появилась информация, что правительство Ирана направило в МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании. Среди прочего, документ обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ.

Глава МИД Кулеба отметил : "Сообщения СМИ о меморандуме Ирана стоит воспринимать как ... сообщения СМИ. Переговоры продолжаются."

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb