Убийство экс-директора "Интера" Старицкого: жену экс-министра Кожары отпустили под личное обязательство
15 апреля, 2020, 21:48
Жену экс-министра иностранных дел Леонида Кожары Марину Козерод, которую подозревают в ложных показаниях относительно обстоятельств смерти бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого, отпустили под личное обязательство
Об этом сообщил адвокат Козерод Илья Серафимов, передает "Общественное".
Решение принял Шевченковский райсуд Киева.
Адвокат отметил, что его клиентка обязалась не покидать Киевскую область, информировать правоохранителей об изменении места жительства и являться на их вызовы.
- Напомним, 21 февраля в здании бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого
- 4 марта в доме Кожары провели следственный эксперимент
- 25 марта полиция по подозрению в умышленном убийстве задержала экс-главу МИД Леонида Кожару
- Юридическая компания Миллер, которая представляет интересы семьи бывшего директора канала "Интер" Сергея Старицкого, настаивала на аресте подозреваемого без определения суммы залога
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- 27 марта бывшего министра иностранных дел Украины Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер" Сергей Старицкий, арестовали в зале Шевченковского суда Киева.
- Адвокаты экс-министра иностранных дел Леонида Кожары подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского суда Киева о содержании экс-министра Леонида Кожары под стражей.
- Полиция Киевщины сообщила о подозрении жене Кожары по факту дачи ложных показаний.
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