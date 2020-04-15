Убийство экс-директора "Интера" Старицкого: жену экс-министра Кожары отпустили под личное обязательство

Об этом сообщил адвокат Козерод Илья Серафимов, передает "Общественное".

Решение принял Шевченковский райсуд Киева.

Адвокат отметил, что его клиентка обязалась не покидать Киевскую область, информировать правоохранителей об изменении места жительства и являться на их вызовы.