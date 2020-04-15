Суд РФ отклонил апелляцию украинского политзаключенного Яцкина, защита сможет обратиться в ЕСПЧ
Об этом в Facebook написал адвокат Николай Полозов.
"Прокурор заявил, что не видит оснований для отмены постановления суда первой инстанции (о продлении содержания под стражей, - ред.). В конце концов, судья Коновалова так и решила, объявив резолютивную часть постановления апелляционной инстанции", - отметил Полозов.
По его словам, отвергнуты доводы защиты, изложенные в дополнении к основной жалобе, касающиеся ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве, условий тюремной медицины, а также состояния здоровья Яцкина, который имеет заболевания, которые подвергают его жизнь на существенный риск в случае заражения вирусом (это подтверждается медицинской справкой, выданной администрацией СИЗО "Лефортово").
"После получения текста судебного решения у защиты появится возможность обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с допущенными нарушениями конвенции в отношении Ивана Яцкина", - добавил адвокат.
Полозов сказал, что Яцкин, который участвовал в заседании в режиме видеосвязи, был в маске, но ее выдали только перед судом. К тому же передачи в СИЗО не принимаются.
- Крымчанин Иван Яцкин, который арестован по обвинению в шпионаже, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о включении в обменный список с Россией.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-