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Espreso.tvОбществоСуд РФ отклонил апелляцию украинского политзаключенного Яцкина, защита сможет обратиться в ЕСПЧ

Суд РФ отклонил апелляцию украинского политзаключенного Яцкина, защита сможет обратиться в ЕСПЧ

Городской суд Москвы отказал в апелляции на продление содержания под стражей гражданина Украины Ивана Яцкина

Об этом в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

"Прокурор заявил, что не видит оснований для отмены постановления суда первой инстанции (о продлении содержания под стражей, - ред.). В конце концов, судья Коновалова так и решила, объявив резолютивную часть постановления апелляционной инстанции", - отметил Полозов.

По его словам, отвергнуты доводы защиты, изложенные в дополнении к основной жалобе, касающиеся ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве, условий тюремной медицины, а также состояния здоровья Яцкина, который имеет заболевания, которые подвергают его жизнь на существенный риск в случае заражения вирусом (это подтверждается медицинской справкой, выданной администрацией СИЗО "Лефортово").

"После получения текста судебного решения у защиты появится возможность обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с допущенными нарушениями конвенции в отношении Ивана Яцкина", - добавил адвокат.

Полозов сказал, что Яцкин, который участвовал в заседании в режиме видеосвязи, был в маске, но ее выдали только перед судом. К тому же передачи в СИЗО не принимаются.

  • Крымчанин Иван Яцкин, который арестован по обвинению в шпионаже, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о включении в обменный список с Россией.

 

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