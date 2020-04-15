Спасатели потушили пожар на свалке в Кропивницком: горело полтора суток

15 апреля, 2020, 10:00

В Кропивницком ликвидировали пожар на свалке

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

Информация о пожаре на городской свалке по ул. Байкальская поступила 13 апреля в 12:43.

В тот день в 14:33 пожар был локализован на двух очагах общей площадью 5000 кв. м.

14 апреля в 19:10 пожар на свалке в Кропивницком ликвидировали силами 20 человек личного состава и 6 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет.