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Espreso.tvОбществоСпасатели потушили пожар на свалке в Кропивницком: горело полтора суток

Спасатели потушили пожар на свалке в Кропивницком: горело полтора суток


фото: dsns.gov.ua
В Кропивницком ликвидировали пожар на свалке

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

Информация о пожаре на городской свалке по ул. Байкальская поступила 13 апреля в 12:43.

В тот день в 14:33 пожар был локализован на двух очагах общей площадью 5000 кв. м.

14 апреля в 19:10 пожар на свалке в Кропивницком ликвидировали силами 20 человек личного состава и 6 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет.

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