Спасатели потушили пожар на свалке в Кропивницком: горело полтора суток
15 апреля, 2020, 10:00
В Кропивницком ликвидировали пожар на свалке
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.
Информация о пожаре на городской свалке по ул. Байкальская поступила 13 апреля в 12:43.
В тот день в 14:33 пожар был локализован на двух очагах общей площадью 5000 кв. м.
14 апреля в 19:10 пожар на свалке в Кропивницком ликвидировали силами 20 человек личного состава и 6 единиц техники.
Погибших и пострадавших нет.
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