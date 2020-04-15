СМИ выяснили, как "серый кардинал Киева" Столар поведет своих людей в Киевсовет
Об этом говорится материале " Апострофа ": Порождение коронавируса: в Киеве всплыл "серый кардинал" Кличко.
В частности, по информации журналистов, у Столара уже появились свои люди в штабной структуре "Слуг народа" в Киеве.
Также отмечается, что в Деснянском районе столицы подготовкой к выборам президентской партии занимается протеже Столара Антон Дрепин - депутат Киевсовета, экс-директор КП "Киевжилспецэксплуатация", а также бывший заместитель директора КП "Автотранспортное предприятие КГГА".
Экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза прокомментировал ситуацию с деятельностью Столара и уточнил, что тому все еще не выгодно появляться в поле публичной политики из-за его скандальной репутации.
"Он отлично умеет договариваться с любой властью. Он может зайти в КГГА вместе с" зелеными ", зависит от того, что ему предложат. Он точно не пойдет в мэры, а поставит персонажа, у которого вольет деньги и которым можно управлять" , - отметил Береза.
Журналисты ожидают, что на местных выборах Столар будет вести в горсовет людей по спискам, как минимум, трех партий - родной ОПЗЖ, "УДАР" Виталия Кличко, а также "Слуги народа".
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-