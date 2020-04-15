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Espreso.tvОбществоСМИ выяснили, как "серый кардинал Киева" Столар поведет своих людей в Киевсовет

СМИ выяснили, как "серый кардинал Киева" Столар поведет своих людей в Киевсовет


фото: 112.ua
Депутат партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар, которого называли "серым кардиналом" Киева при мэре Виталию Кличко, может завести в следующий созыв Киевсовета после местных выборов сразу несколько групп депутатов от разных партий

Об этом говорится материале " Апострофа ": Порождение коронавируса: в Киеве всплыл "серый кардинал" Кличко.

В частности, по информации журналистов, у Столара уже появились свои люди в штабной структуре "Слуг народа" в Киеве.

Также отмечается, что в Деснянском районе столицы подготовкой к выборам президентской партии занимается протеже Столара Антон Дрепин - депутат Киевсовета, экс-директор КП "Киевжилспецэксплуатация", а также бывший заместитель директора КП "Автотранспортное предприятие КГГА".

Экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза прокомментировал ситуацию с деятельностью Столара и уточнил, что тому все еще не выгодно появляться в поле публичной политики из-за его скандальной репутации.

"Он отлично умеет договариваться с любой властью. Он может зайти в КГГА вместе с" зелеными ", зависит от того, что ему предложат. Он точно не пойдет в мэры, а поставит персонажа, у которого вольет деньги и которым можно управлять" , - отметил Береза.

Журналисты ожидают, что на местных выборах Столар будет вести в горсовет людей по спискам, как минимум, трех партий - родной ОПЗЖ, "УДАР" Виталия Кличко, а также "Слуги народа".

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