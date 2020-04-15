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Espreso.tvСпортСамый дорогой футболист "Челси" решил остаться в Лондоне

Самый дорогой футболист "Челси" решил остаться в Лондоне


фото: Getty Images
Французский полузащитник Н'Голо Канте решил остаться в лондонском "Челси"

Об этом рассказал Goal.com

Французский хавбек хочет выступать в Английской Премьер-лиге, несмотря на интерес испанских топ-клубов "Барселоны" и "Реала".

В нынешнем сезоне Н'Голо Канте провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Контракт 29-летнего француза с "Челси" рассчитан еще на три года. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 80 млн евро, эта сумма является крупнейшей среди игроков лондонского клуба.

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