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Espreso.tvСпортСамую престижную велогонку мира Тур де Франс перенесли из-за коронавируса

Самую престижную велогонку мира Тур де Франс перенесли из-за коронавируса


фото: Getty Images
Международный союз велосипедистов официально подтвердил, что Тур де Франс-2020 пройдет с 29 августа по 20 сентября

Об этом сообщает официальный twitter Международного союза велосипедистов.

Тур де Франс-2020 должен был пройти в период с 27 июня по 19 июля. Однако президент Франции Эммануэль Макрон издал указ о запрете публичных мероприятий до 11 июля, что автоматически сделало невозможным проведение престижной велогонки в запланированные сроки.

Победителем Тур де Франс-2019 стал колумбиец Эган Берналь.

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