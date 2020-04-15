Самую престижную велогонку мира Тур де Франс перенесли из-за коронавируса
15 апреля, 2020, 16:09
Международный союз велосипедистов официально подтвердил, что Тур де Франс-2020 пройдет с 29 августа по 20 сентября
Об этом сообщает официальный twitter Международного союза велосипедистов.
Тур де Франс-2020 должен был пройти в период с 27 июня по 19 июля. Однако президент Франции Эммануэль Макрон издал указ о запрете публичных мероприятий до 11 июля, что автоматически сделало невозможным проведение престижной велогонки в запланированные сроки.
Победителем Тур де Франс-2019 стал колумбиец Эган Берналь.
https://t.co/PyRy3BPtE5 pic.twitter.com/inVDx4TIMb- UCI (@UCI_cycling) April 15, 2020
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