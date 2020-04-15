Самую престижную велогонку мира Тур де Франс перенесли из-за коронавируса

15 апреля, 2020, 16:09

Международный союз велосипедистов официально подтвердил, что Тур де Франс-2020 пройдет с 29 августа по 20 сентября

Об этом сообщает официальный twitter Международного союза велосипедистов.

Тур де Франс-2020 должен был пройти в период с 27 июня по 19 июля. Однако президент Франции Эммануэль Макрон издал указ о запрете публичных мероприятий до 11 июля, что автоматически сделало невозможным проведение престижной велогонки в запланированные сроки.

Победителем Тур де Франс-2019 стал колумбиец Эган Берналь.