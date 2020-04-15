"Империя наносит ответный удар": Вятровича вызывают в ГБР по инициированному Бужанским делу о форуме по поводу Голодомора

15 апреля, 2020, 10:16

Народного депутата Владимира Вятровича вызывают в Госбюро расследований в качестве свидетеля по делу о проведении международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора

Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, инициатор открытия дела - нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора", - написал Вятрович.

Он сказал, что на допрос его вызвал следователь Амелин, тот самый, на которого нардеп подал в суд за отказ ГБР открыть производство в отношении действий Ермака.