"Империя наносит ответный удар": Вятровича вызывают в ГБР по инициированному Бужанским делу о форуме по поводу Голодомора
15 апреля, 2020, 10:16
Народного депутата Владимира Вятровича вызывают в Госбюро расследований в качестве свидетеля по делу о проведении международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора
Об этом он сообщил в своем Facebook.
По его словам, инициатор открытия дела - нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.
"Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора", - написал Вятрович.
Он сказал, что на допрос его вызвал следователь Амелин, тот самый, на которого нардеп подал в суд за отказ ГБР открыть производство в отношении действий Ермака.
- Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович подал в суд на бездействие ГБР, из-за отказа во внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту государственной измены, совершенной руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-