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Espreso.tvОбщество"Империя наносит ответный удар": Вятровича вызывают в ГБР по инициированному Бужанским делу о форуме по поводу Голодомора

"Империя наносит ответный удар": Вятровича вызывают в ГБР по инициированному Бужанским делу о форуме по поводу Голодомора


фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych
Народного депутата Владимира Вятровича вызывают в Госбюро расследований в качестве свидетеля по делу о проведении международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора

Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, инициатор открытия дела - нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора", - написал Вятрович.

Он сказал, что на допрос его вызвал следователь Амелин, тот самый, на которого нардеп подал в суд за отказ ГБР открыть производство в отношении действий Ермака.

  • Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович подал в суд на бездействие ГБР, из-за отказа во внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту государственной измены, совершенной руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.
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