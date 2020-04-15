"Так совпало": Кулеба ответил Гончаренко по 10 млн грн гуманитарной помощи для Албании
15 апреля, 2020, 14:09
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко спросил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу о причинах выделении гуманитарной помощи Албании в апреле
Ответ на запрос нардепа от "ЕС" глава МИД Дмитрий Кулеба дал на заседании правительства, передает Еспресо.TV .
Нардеп спросил министра Кулебу, в связи с чем Украина предоставляет гумдопомогу Албании из-за землетрясения, произошедшего в ноябре, когда сама просит о помощи у мира.
"Решение принято для завершения процедуры гуманитарной помощи, просто так совпало, что землетрясение было в ноябре, потом был указ (президента Зеленского о гумдопомощи, - Ред.), Но нельзя, начав дело в международных отношениях, не довести ее до конца", - ответил Дмитрий Кулеба.
- Напомним, в конце ноября 2019 Албанию всколыхнула серия землетрясений , которые привели к значительным разрушениям и гибели десятков людей.
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