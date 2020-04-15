 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Сократили расходы на 4,1 млрд грн": Кличко заявил, что Киев потерял уже более 1 млрд грн из-за карантинных мероприятий

"Сократили расходы на 4,1 млрд грн": Кличко заявил, что Киев потерял уже более 1 млрд грн из-за карантинных мероприятий


фото: klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город потратил уже более 1 млрд грн на борьбу против эпидемии коронавируса

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Уже сегодня можно говорить, что столица потеряла более одного млрд грн из-за мероприятий, связанных с пандемией коронавируса. Я не исключаю, что эта цифра может увеличиться", - сказал Кличко.

Он сообщил, что ситуация осложняется тем, что пока точно не возможно определить, сколько будет длиться карантин.

"Мы уже приняли соответствующее решение и сократили расходы нашего города на 4,1 млрд грн. Мы должны сделать все, чтобы город продержался и скорее вернулся к обычной жизни. Хочу подчеркнуть, что средства на развитие нашего города остались и строительство важных объектов инфрастуктуры не остановлено", - сказал городской глава.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать