"Сократили расходы на 4,1 млрд грн": Кличко заявил, что Киев потерял уже более 1 млрд грн из-за карантинных мероприятий
15 апреля, 2020, 12:39
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город потратил уже более 1 млрд грн на борьбу против эпидемии коронавируса
Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Уже сегодня можно говорить, что столица потеряла более одного млрд грн из-за мероприятий, связанных с пандемией коронавируса. Я не исключаю, что эта цифра может увеличиться", - сказал Кличко.
Он сообщил, что ситуация осложняется тем, что пока точно не возможно определить, сколько будет длиться карантин.
"Мы уже приняли соответствующее решение и сократили расходы нашего города на 4,1 млрд грн. Мы должны сделать все, чтобы город продержался и скорее вернулся к обычной жизни. Хочу подчеркнуть, что средства на развитие нашего города остались и строительство важных объектов инфрастуктуры не остановлено", - сказал городской глава.
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