"Нужна абсолютная налоговая либерализация": советник президента Устенко предлагает сделать из Украины европейский оффшор

15 апреля, 2020, 15:55

Украине нужно радикально либерализовать налоговое законодательство - и фактически стать европейским оффшором

Такое предложение высказал советник президента Украины, член Совета по вопросам экономического развития при Кабинете министров Олег Устенко в интервью Радио НВ .

"Как я себе представляю, мы могли бы сейчас сделать столь либеральное налоговое законодательство, фактически стать восточноевропейским или вообще европейским оффшором. В плане того, что мы могли бы либерализовать наше законодательство по максимуму, в том числе, например, отменить налог на прибыль и ввести налог на выведенный капитал ", - сказал он.

По мнению Устенко, Украине нужна "абсолютная налоговая либерализация".

"Время пришло, тянуть больше некуда, надо принимать жесткие и быстрые шаги. Полная либерализация нашего налогового законодательства с пониманием того, что могут быть потери в краткосрочной перспективе, но эту краткосрочную перспективу можно пережить. Вопрос средней и долгосрочной перспективы ", - пояснил Устенко.

Он добавил, что после кризиса все страны "будут преследовать только свои интересы", поэтому "элементы такого умеренного протекционизма становятся очевидной реальностью".

"В моем понимании ставка или акцент будет смещен с обычной такой риторики, которая была у нас десятилетиями по поводу просто иностранных инвесторов, в сторону внутренних инвесторов. А для этого необходимо будет амнистия капитала. Думаю и понимаю, что у президента есть уже четкое понимание, как двигаться, что надо делать, и какой положительный эффект это может дать для экономики. То есть, в конце концов, надо прекратить врать себе по поводу того, чьи это капиталы, где они, как они завозятся. Ну, кто верит в то, что львиная доля инвесторов, которые заходят в Украину, это инвесторы с Британских Виргинских островов, Панамы, Кипра? В конце концов, оказывается, что это все наши инвесторы, которые просто "переобуваются", - отметил Устенко.

По его мнению, в случае проведения амнистии капитала ставка должна быть очень низкой - на уровне 5%.

"В моем понимании, очень низкая ставка - в районе 5% - даст возможность амнистировать этот капитал. Но при этом должны быть четкие "ловушки", чтобы не допустить того, чтобы криминал, например, мог просто легализовать свои деньги. Это просто недопустимо, аморально. Когда шло обсуждение по этому вопросу, президент об этом говорил ", - заявил экономист.

Он считает, что проведение амнистии капитала должно быть запущено немедленно.

"Это то, что обсуждается не только у президента, но это то, что сейчас обсуждается и у премьера в плане подготовки этой стратегии ..." - сказал Устенко.

Советник Зеленского добавил, что эту стратегию и начальные шаги можно будет увидеть через неделю или две:

"Я думаю, что речь идет, скажем, о неделе-две для того, чтобы мы четко видели здесь сдвиги. Что касается второго глобального этапа, когда пандемия пройдена, а границы вроде как еще закрыты, но частично начинают открываться, здесь речь идет, скажем, о месяце для того, чтобы была представлена эта часть. И более долгосрочное тоже я бы оценил в районе полутора месяцев для того, чтобы мы с вами имели документ на руках, полностью уже финализировать по всем этим этапам. Но еще раз говорю, что неделю-две - это максимум, который я бы допустил для этих первых быстрых шагов. Потому что они уже наработаны. Их просто надо обсудить, систематизировать, взвесить за и против и немедленно двигаться. Какого-то времени реального на раскачку нет. И премьер это понимает. Вот почему на этом совещании [с президентом] он как раз и настаивает на скорости принятия решения ", - добавил экономист.