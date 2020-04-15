"Карантин не отменяет Пасху": ПЦУ призывает приобщиться к общей молитве благодаря онлайн-трансляциям
Об этом говорится на странице ПЦУ в Facebook.
"Карантин не отменяет Пасху, не оказывает этот день менее значительным в нашей жизни, однако он вносит определенные коррективы в его празднование. Впервые в храмах Православной Церкви Украины совершаться пасхальные богослужения без многолюдного и личного присутствия мирян. Однако вы сможете приобщиться к общей молитве благодаря онлайн -трансляции богослужений на наших официальных страницах в Facebook и на YouTube-канале. Важно, находясь дома, внимательно слушать богослужение и совершать молитву перед иконой, находясь в доме как в храме, соблюдать сь обычных правил участия в церковном богослужении ", - говорится в сообщении.
Пасхальные блюда, отмечают в ПЦУ, также не будут совместно освящаться в храмах и на прихрамовой территории, чтобы не создавать массовые скопления людей.
Только в малых населенных пунктах, селах и поселках городского типа, допускается освящение пасхальных корзин у мест проживания - на улице рядом с домом или во дворе, с соблюдением "социальной дистанции". Разрешается освящение блюд в местах их производства и продажи. Если же кто-то не успел приобрести именно освященную пасху, то можно самостоятельно ее обрызгать освященной водой, добавили в ПЦУ.
Как отметили в Православной церкви, плащаница году будет вынесена, однако будет почитаться без целований. Обнесения Плащаницы вокруг храма разрешается только тем, кто принимает участие в богослужении, с соблюдением "социальной дистанции".
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Зеленский сообщил, где можно смотреть Пасхальные богослужения .
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