15 апреля, 2020, 17:24

Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал "группой детей" политическую партию "Демократическая Сокира" из их претензии за проигранный министерством суд на 7 млрд грн

Об этом глава Минюста Малюська написал в Facebook.

"Группа [судя по глубине анализа] детей в ФБ [кто дал несовершеннолетним зарегистрировать аккаунты?] разгоняет зраду, что якобы так апелляционная инстанция в деле 757/7499/17-ц сегодня оставил без изменений решение Печерского районного суда от 25 февраля 2020 года, то, мол, в связи с этим господа Суркисы получат 7 ярдов от Приватбанка ", - заявил министр.

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Он заявил, что не будет комментировать решение суда, однако отметил, что в деле ПриватБанка против Суркисов 20 февраля 2020 (через три года после начала процесса) Печерский районный суд "разъяснил" свое предыдущее постановление, фактически просто повторив его содержание.

"Дети", как назвал "Демсокиру" министр, не согласны с таким твердженнням. В частности один из основателей партии Антон Швец заявил следующее:

"Министр юстиции Денис Малюська, который сейчас говорит, что измены нет и ничего для Суркисов не изменилось после решения суда, перед этим говорил, что измены нет и нет ничего страшного в том, что в суде есть только представительство его подчиненных из исполнительной службы".

Другой глава политсовета "Демсокиры" Александр Нойнец ответил министру:

"В последних строках своего письма вы сообщали, что Минюст вынужден взять бразды в деле в свои руки, так как юристы ПриватБанка не справляются. Процитирую вас:" Однажды ушли на встречу "профи" и высокооплачиваемым юристам, результат видят все. Этого более чем достаточно. "

В партии считают, что министр умышленно взялся за защиту интересов ПриватБанка в деле против Суркисов, чтобы проиграть его.

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Отметим, что партия проводила митинги под судом по делу ПриватБанка и изначально считала, "разъяснение суда через три года незаконным.

Напомним, Приватбанк хотел выплатить в виде дивидендов 7 млрд грн, которые отсудили Суркисы в госбюджет Украины.

Отметим, что Высокий суд Лондона принял диаметрально противоположное решение по делу Приватбанка и братьев Суркисов, постановив, что они - связанные с олигархом Игорем Коломойским лица.

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