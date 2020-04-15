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Espreso.tvОбщество"Его судьба - урок другим": доброволец Осмаев о генерале СБУ, который готовил его убийство по указанию ФСБ

"Его судьба - урок другим": доброволец Осмаев о генерале СБУ, который готовил его убийство по указанию ФСБ

Доброволец Осмаев прокомментировал задержание Валерия Шайтанова - завербованного ФСБ генерал-майора СБУ, который, по данным следствия, планировал его убийство

Свое мнение он написал в Facebook.

Он выразил благодарность сотрудникам СБУ, которые принимали участие в задержании предателя, который планировал теракты в Украине.

"Отдельная благодарность сотруднику, который не стал предателем, хотя мог обогатиться на миллионы долларов. Россияне думают, что могут купить кого угодно. Но война выковывает сильных мужчин, для которых честь, Родина, это не пустой звук. Оперившись на таких людей в силовых органах Политика смогут построить эффективное государство. К сожалению, есть и предатели, такие как задержанный Шайтанов, их тоже проявляют тяжелые времена, такие как война, и его судьба, это урок для других ", - написал Осмаев.

Он добавил, что спадищину предателей не смыть ничем.

"Авторитарные режимы рушатся со временем, даже советский режим, который казался незыблемым, разрушился, но, то наследие, которое оставил о себе Шайтанов и ему подобные, а не смыть ничем", - подытожил Осмаев.

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