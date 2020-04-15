"Челси" выставит на трансфер чемпиона мира, которым интересуется "Барселона"

15 апреля, 2020, 11:11

Английский "Челси" решил выставить на трансфер француза Нголо Канте, французом интересуется испанская "Барселона"

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, в "Челси" недовольны формой 29-летнего Канте, который в 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Лондонский клуб хочет получить за полузащитника 70 млн евро.

Однако существует вариант, при котором Канте обменяют на бразильца Коутиньо, который принадлежит "Барселоне", но играет в аренде за немецкий "Баварию".

Ранее сообщалось, что в услугах Канте заинтересованы итальянский "Ювентус", французский ПСЖ и испанский "Реал".

Коутинью у трансферных планах английских "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, 9 апреля "Барселона" отказалась от возможности бесплатно получить полузащитника "Челси" Виллиана, который летом станет свободным агентом.

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