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Espreso.tvОбществоПриватБанк вернет деньги за железнодорожные билеты вместе с комиссией

ПриватБанк вернет деньги за железнодорожные билеты вместе с комиссией


фото: reuters
ПриватБанк вернет комиссию за покупку железнодорожных билетов в системе Приват24 и других онлайн-сервисах банка всем клиентам, которые приобрели билеты на период карантина

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Клиенты Приват24 и онлайн кассы bilet.pb.ua получат полное возмещение суммы комиссий по всем возвратами билетов на поезд с датой отправления после 12:00 18 марта 2020 года.

Информацию о возвращении комиссий клиенты банка получат в Приват24 или через СМС. Сумма комиссии будет зачислена на карту в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления.

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