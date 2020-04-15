ПриватБанк вернет деньги за железнодорожные билеты вместе с комиссией
15 апреля, 2020, 12:52
ПриватБанк вернет комиссию за покупку железнодорожных билетов в системе Приват24 и других онлайн-сервисах банка всем клиентам, которые приобрели билеты на период карантина
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Клиенты Приват24 и онлайн кассы bilet.pb.ua получат полное возмещение суммы комиссий по всем возвратами билетов на поезд с датой отправления после 12:00 18 марта 2020 года.
Информацию о возвращении комиссий клиенты банка получат в Приват24 или через СМС. Сумма комиссии будет зачислена на карту в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления.
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