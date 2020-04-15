Правительство усилило карантин на границе, закрыв еще 10 пунктов пропуска
15 апреля, 2020, 13:46
Кабмин принял решение о закрытии еще 10 пунктов пропуска на госгранице в рамках борьбы с пандемией коронавируса
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Еспресо.TV
"Фактически закрываем плюс 10 пунктов пропуска на границе для того, чтобы минимизировать сообщения. Там, насколько мы знаем, максимально сократился поток наших граждан, и эти пункты пропуска можно закрывать для повышения безопасности на период карантина", - отметил Шмыгаль.
Глава МВД Аваков уточнил, что закрываются пункты пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.
Решение было принято единогласно.
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