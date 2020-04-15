Правительство расширило программу доступных кредитов для малого бизнеса
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании 15 апреля, передает Еспресо.TV
В рамках обновленной программы, получить государственную финансовую поддержку теперь могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн.
Льготные кредиты предлагают выдавать для покрытия постоянных расходов, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства).
"В связи с распространением COVID-19 на территории страны, мы внесли изменения в программы кредитования, направленные на преодоление последствий пандемии", - отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что правительство также выдавать кредиты бизнесу, пострадавшему от коронавируса, под 0% годовых для того, чтобы он смог рефинансировать свои предыдущие займы.
Обратиться по льготному кредиту бизнес сможет на период карантина и в течение 90 дней после его завершения. По таким кредитам будет действовать отсрочка платежей сроком до 9 месяцев, максимальная сумма кредита составит 3 млн грн.
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