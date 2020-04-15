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Espreso.tvОбществоПравительство перенесло весенний призыв

Правительство перенесло весенний призыв

Кабинет министров отсрочил призыв на срочную службу в армии с апреля-июня на май-июль 2020 года

Об этом сообщает правительственный портал.

"Во исполнение указа президента от 23 марта 2020 № 103/2020, Кабинет министров Украины перенес мероприятия по призыву граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 году на май-июль 2020 года", - говорится в сообщении.

В мае-июле в Вооруженные Силы Украины и других военных формирований будет призвано 16, тысяч 460 человек. В частности, ряды ВСУ пополнят 9 тысяч граждан, Нацгвардии - 5тысяч 460, Госпогранслужбы - 1 тысяч 300 и Госспецтрансслужбы - 700 граждан.

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