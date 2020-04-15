Правительство будет регулировать цены на часть продуктов и лекарственных средств на время действия карантина

15 апреля, 2020, 11:11

Кабинет Министров Украины временно возобновит государственное регулирование цен на ряд социальных продуктов, лекарственных средств и медицинских изделий, чтобы исключить необоснованный рост цен на период чрезвычайной ситуации

Об этом сообщил Алексей Дорошенко, председатель Национального совета экономического развития.

"Завтра мониторинг будет распространен на 10 продуктов, восемь фармпрепаратов и на два медицинских товара. Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязано сообщать об этом Госпродпотребслужбу ", - отметил он.

Дорошенко пояснил, что регулирование не распространяется на производителей и поставщиков. Но государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках, а также будет иметь возможность влиять на производителей или импортеров, если цены растут без экономического обоснования.

Под государственное регулирование попадают продукты, например гречка, сахар, мука пшеничная высшего сорта, макароны украинского производства, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушке, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа.

Государственное регулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки как на средства.

"Это действенный механизм влияния на ценовую ситуацию в стране и начало мягкого регулирования по европейскому образцу. Например, во Франции под регулирование попадает несколько тысяч наименований продуктов. Если будут основания, то перечень продукции, подлежащей регулированию, может расти", - отметил Дорошенко.