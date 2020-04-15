Первый случай заражения коронавирусом обнаружили среди пограничников

15 апреля, 2020, 18:15

Среди военнослужащих Государственной пограничной службы Украины зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Пограничник одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад был госпитализирован в центральную районную больницу с повышенной температурой. Тогда врачи диагностировали у него ОРЗ. Военнослужащему сразу провели и экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты, поступившие подтверждающие наличие у него заболевания COVID-19 ", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное. Государственная пограничная служба Украины поддерживает постоянную связь с врачами для обеспечения военнослужащего всем необходимым, отметили в пресс-службе.

Устанавливается круг всех лиц, с кем пограничник контактировал. Также в разделе проведены меры безопасности по недопущению распространения заболевания, в частности, самоизоляции и обсервации персонала.

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