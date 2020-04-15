Ошибок не повторю: Российский боксер требует реванша в Усика

15 апреля, 2020, 13:39

Российский боксер Мурат Гассиев надеется, что украинец Александр Усик предоставит ему право на бой-реванш

Об этом сообщил журналист Игорь Лазорин в Instagram.

По словам Гассиев, во втором поединке он намерен отомстить Усику за поражение и расставить все по своим местам.

"Надеюсь, что реванш состоится в супертяжелом весе и все станет на свои места. Как и должно было быть. Бой с Усиком не помню, у меня сейчас другие мысли в голове. Сейчас самоизоляция, занимаюсь волонтерством. Вот когда буду тренироваться, тогда будем думать . Работа над ошибками уже проведена, и я таких ошибок больше не повторю ", - сказал Гассиев.

Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решением в финале WBSS (Всемирной боксерской суперсерии) в июле 2018 и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Гассиев следом Усиком перешел в супертяжелый вес, однако еще не провел в новом дивизионе ни одного боя.

Напомним, 14 апреля российский промоутер Умар Кремлев заявил, что Мурат Гассиев победит украинца Александра Усика в бою-реванше.

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