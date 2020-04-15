Ощадбанк запустил льготную программу ипотеки для медиков "Звісно, Док"

15 апреля, 2020, 10:38

Государственный "Ощадбанк" открыл кредитную программу "Звісно, Док" на приобретение недвижимости под 9,99% годовых медицинскими работниками

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Преимуществами программы в Сбербанке назвали: низкую процентную ставку на рынке, зафиксированную на 10 лет; авансовый платеж - не менее 30% полной стоимости недвижимости; разовую комиссию в 0,99%.

"Воспользоваться программой, оформив ипотеку, могут медработники с официальным трудоустройством до 9 октября 2020 года", - сообщили в Сбербанке.

Условия кредитования по программе "Звісно, Док" предусматривают приобретение квартиры или частного дома на вторичном рынке по цене не менее 100 тыс. грн. Заемщик должен застраховать жизнь и ипотечное имущество на срок действия кредитного соглашения. Проценты будут начисляться на фактическую задолженность по ипотеке. Клиент сможет платить по кредиту ежемесячно равными частями или аннуитетными платежами.

Стандартные условия ипотечного кредитования Сбербанка предусматривают уплату 15,99% при аналогичном первом взносе.