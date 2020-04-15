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Espreso.tvОбществоОккупанты 9 раз обстреляли украинские позиции, ранены 3 бойца ООС

Оккупанты 9 раз обстреляли украинские позиции, ранены 3 бойца ООС

Во вторник, 14 апреля, российские войска на Донбассе 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Оккупанты 4 раза открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил возле Авдеевки, Песков и Павлополя.

Защитников Красногоровки враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов.

Рядом с Новомихайловкой российские наемники применили против украинских военнослужащих ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вечером захватчики стреляли из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по украинским позициям в районе населенных пунктов Старогнатовка, Тарамчук и Каменка.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, один - боевое поражение.

Подразделения Объединенных сил ответили огнем на каждый обстрел противника.

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