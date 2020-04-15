Официальный курс: гривня немного уступила доллару и евро

15 апреля, 2020, 10:10

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 5 копеек

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом, официальный курс на 15 апреля установлен на уровне 27,09 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,54 гривни за евро. По состоянию на 14 апреля курс был 29,53 гривни.