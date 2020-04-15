Официальный курс: гривня немного уступила доллару и евро
15 апреля, 2020, 10:10
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 5 копеек
Об этом говорится в данных регулятора.
Таким образом, официальный курс на 15 апреля установлен на уровне 27,09 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,54 гривни за евро. По состоянию на 14 апреля курс был 29,53 гривни.
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