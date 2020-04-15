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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривня немного уступила доллару и евро

Официальный курс: гривня немного уступила доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 5 копеек

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом, официальный курс на 15 апреля установлен на уровне 27,09 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,54 гривни за евро. По состоянию на 14 апреля курс был 29,53 гривни.

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