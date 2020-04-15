Новый антирекорд: в России за сутки коронавирусом заразились более 3000 человек
Согласно официальным данным, больше всего больных за минувшие сутки обнаружили в Москве (1174). В Московской области обнаружено еще 272 зараженных, в Мурманской области - 137, в Санкт-Петербурге - 130, в Ленинградской области - 108, в Коми - 97.
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За сутки в РФ умерли 28 пациентов с коронавирусом, всего в стране зафиксировано 198 летальных случаев.
За сутки из больниц выписаны 292 человека, всего выздоровели 1986 человек.
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Напомним, в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля.
Кроме того, власти Москвы ввели цифровые пропуска для использования транспорта.
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