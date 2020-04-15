Новый антирекорд: в России за сутки коронавирусом заразились более 3000 человек

15 апреля, 2020, 11:56

За минувшие сутки в России коронавирус диагностировали у 3388 человек - это новый антирекорд, всего в стране заразились 24 490 человек

Согласно официальным данным, больше всего больных за минувшие сутки обнаружили в Москве (1174). В Московской области обнаружено еще 272 зараженных, в Мурманской области - 137, в Санкт-Петербурге - 130, в Ленинградской области - 108, в Коми - 97.

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За сутки в РФ умерли 28 пациентов с коронавирусом, всего в стране зафиксировано 198 летальных случаев.

За сутки из больниц выписаны 292 человека, всего выздоровели 1986 человек.

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Напомним, в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля.

Кроме того, власти Москвы ввели цифровые пропуска для использования транспорта.