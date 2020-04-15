 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНовый антирекорд: в России за сутки коронавирусом заразились более 3000 человек

Новый антирекорд: в России за сутки коронавирусом заразились более 3000 человек


фото: reuters
За минувшие сутки в России коронавирус диагностировали у 3388 человек - это новый антирекорд, всего в стране заразились 24 490 человек

Согласно официальным данным, больше всего больных за минувшие сутки обнаружили в Москве (1174). В Московской области обнаружено еще 272 зараженных, в Мурманской области - 137, в Санкт-Петербурге - 130, в Ленинградской области - 108, в Коми - 97.

Читайте также: Путин: ситуация с коронавирусом в России ухудшается

За сутки в РФ умерли 28 пациентов с коронавирусом, всего в стране зафиксировано 198 летальных случаев.

За сутки из больниц выписаны 292 человека, всего выздоровели 1986 человек.

Читайте также: QR-код даже для выноса мусора: в Москве ужесточили правила выхода из дома на время карантина

Напомним, в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля.

Кроме того, власти Москвы ввели цифровые пропуска для использования транспорта.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать